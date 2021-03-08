МОК не признал Виктора Лукашенко легитимным президентом НОК Белоруссии

Международный олимпийский комитет не признал Виктора Лукашенко новым президентом НОК Белоруссии, сообщает TUT.by.

Также МОК не признал членом исполкома Дмитрия Баскова. Международный олимпийский комитет подтвердил, что санкции против них остаются действительными.

Также МОК не будет приглашать на Олимпиаду высокопоставленных госслужащих Белоруссии. Всем федерациям предписано обеспечить равное отношение ко всем спортсменам, исключив любую дискриминацию по политическим взглядам.

Прежде, с 1997 года, пост главы НОК занимал Александр Лукашенко.