Решение о допуске иностранных зрителей на Игры в Токио примут при участии МОК и правительства Японии

Решение о допуске иностранных болельщиков на Игры будет приниматься при участии пяти сторон, сообщает ТАСС со ссылкой на главу организационного комитета Олимпиады в Токио Сэйко Хасимото.

Для принятия решения будет создано онлайн-заседание при участии представителей оргкомитета Игр, правительства Японии, администрации токийской префектуры, а также руководства Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного паралимпийского комитета (МПК). Хасимото отметила, что хотела бы решить вопрос с присутствием зрителей до 25 марта, когда стартует эстафета олимпийского огня.

Олимпиада-2020 в Токио была перенесена из-за пандемии коронавируса и должна пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.