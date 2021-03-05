Олимпиада
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Решение о допуске иностранных зрителей на Игры в Токио примут при участии МОК и правительства Японии

12:45

Решение о допуске иностранных болельщиков на Игры будет приниматься при участии пяти сторон, сообщает ТАСС со ссылкой на главу организационного комитета Олимпиады в Токио Сэйко Хасимото.

Для принятия решения будет создано онлайн-заседание при участии представителей оргкомитета Игр, правительства Японии, администрации токийской префектуры, а также руководства Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного паралимпийского комитета (МПК). Хасимото отметила, что хотела бы решить вопрос с присутствием зрителей до 25 марта, когда стартует эстафета олимпийского огня.

Олимпиада-2020 в Токио была перенесена из-за пандемии коронавируса и должна пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10842523

Олимпиада: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир