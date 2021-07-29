Лукашенко недоволен результатами белорусских спортсменов на Олимпиаде в Токио

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о выступлении белорусских спортсменов на Олимпиаде в Токио.

«Как видите, Олимпиада... Мы финансируем спорт больше, чем любая другая страна, — приводит слова Лукашенко БЕЛТА. — Но что получилось? Мы финансируем физкультуру и спорт, но забыли о том, что стране и народу хочется видеть спортсменов с медалями.

Но тут с тренерами надо разобраться. Первая вина — это тренер. Если он со спортсменом работал как надо и настроил на результат, будет результат. Надо из всей этой массы физкультурно-спортивной, в которую мы вкладываем огромные деньги, выбирать отдельные команды, спортсменов и вкладывать в них средства, которые завтра дадут результат.

Лукашенко также привел в пример спортсменов из Сербии и африканских стран.

«Талантливая нация, такая как мы. Но почему результаты такие? Потому что они знают: если они победят на Олимпиаде, на чемпионате мира, значит, они будут иметь все. Не победят — будут где-то шататься, кусок хлеба искать. А мы всех поддерживаем».

Олимпиада проходят в Токио с 23 июля по 8 августа.