Олег Матыцин о ситуации с ВАДА: «Ждем справедливого решения от CAS»

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, чего он ожидает от рассмотрения дела о допинге в российском спорте в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Жду справедливого решения от CAS, — цитируют Матыцина «РИА Новости». — Особенно в нынешней ситуации, когда на людях лежит двойная ответственность в принятии решений, потому что от этого зависит судьба мирового спорта и олимпийского движения в целом. Россия очень важный партнер международного олимпийского движения. Надеюсь на объективное мнение судей и вынесение справедливого решения.

Конечно, мы надеемся, что страна будет выступать под флагом, что наши спортсмены будут выступать в национальной форме, будет звучать наш гимн. В то же время, какое бы решение ни было принято, мы должны быть готовы к действиям, адекватным этим решениям.

Мы будем продолжать активно взаимодействовать с Олимпийским комитетом России, который участвует в судебном процессе в CAS, а также с международными федерациями, и надеемся, что будет найден выход из этой ситуации".

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.

После вынесения вердикта российская сторона приняла решение оспорить его в CAS. Олимпиада-2020 в Токио из-за пандемии коронавируса была перенесена на 2021-й год.