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Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

ОКР к концу года определится с местом Дома болельщиков на Играх-2020

19:13

Олимпийский комитет России (ОКР) к концу года примет решение о месте размещения Дома российских болельщиков на Олимпиаде-2020. Игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.

— У нас возникли неожиданные сложности с оргкомитетом по выделению достаточного количества билетов в продажу для россиян, — цитирует ТАСС главу ОКР Станислава Позднякова. — К нам обратился билетный агент, который работает на территории России, с тем, что количество билетов в разы ниже ожидаемого запроса. Поэтому в настоящий момент мы рассматриваем несколько вариантов размещения, в зависимости от того количества болельщиков, которые будут нас там ждать, выбираем объем помещения, прорабатываем несколько вариантов. Думаю, к концу года мы определимся.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7110658

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