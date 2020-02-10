Объявлен расширенный состав сборной США на Олимпиаду

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс включен в расширенный состав сборной США на Олимпийские игры-2020 в Токио. Федерация баскетбола США опубликовала список из 44 игроков.

Расширенный состав сборной США: Джимми Батлер, Бэм Адебайо (оба — «Майами»), Демар Дерозан, Ламаркус Олдридж, Деррик Уайт (все — «Сан-Антонио»), Харрисон Барнс («Сакраменто»), Брэдли Бил («Вашингтон»), Девин Букер («Финикс»), Виктор Оладипо, Майлз Тернер, Малкольм Брогдон (все — «Индиана»), Маркус Смарт, Джейсон Тейтум, Кемба Уокер, Гордон Хэйворд, Джейлен Браун (все — «Бостон»), Донован Митчелл, Майк Конли (оба — «Юта»), Дрэймонд Грин, Клэй Томпсон, Стефен Карри (все — «Голден Стэйт»), Кевин Лав, Андре Драммонд (оба — «Кливленд»), Кайри Ирвинг, Джо Харрис, Кевин Дюрант (все — «Бруклин»), Кавай Леонард, Монтрез Харрелл, Пол Джордж (оба — «Клипперс»), Рассел Уэстбрук, Джеймс Харден (оба — «Хьюстон»), Тобайас Харрис («Филадельфия»), Джавейл Макги, Энтони Дэвис, Леброн Джеймс, Кайл Кузма, Дуайт Ховард (все — «Лейкерс»), Брэндон Ингрэм («Новый Орлеан»), Дамиан Лиллард («Портленд»), Крис Миддлтон, Брук Лопес (оба — «Милуоки»), Кайл Лаури («Торонто»), Крис Пол («Оклахома-Сити»), Мэйсон Пламли («Денвер»).

Главным тренером сборной США на Олимпиаде будет Грегг Попович. Олимпиада-2020 пройдет с 24 июля по 9 августа в Токио.