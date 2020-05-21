Бывший глава Минспорта России Виталий Мутко заявил, что проведение Олимпиады без зрителей нарушает «дух искусства игр».

— Я думаю, нам всем умничать не надо, есть МОК, есть оргкомитет, есть содействующие комитеты спортсменов, которые сейчас должны все сесть, закрыться или в онлайн-режиме все это обсуждать, — цитирует Мутко РБК. — Все страны сейчас находятся в разном положении, где-то вирус идет на спад, что-то открывается, где-то, наоборот, страны подходят к пику. Поэтому тут надо смотреть на готовность спортсменов, чтобы не получилось так, что один готов, а второй нет.

Если делать в телевизионном формате, без зрителей — то это немножко нарушает дух искусства игр. Поэтому все эти три фактора нужно учитывать.

В каждой стране свой срок у пандемии. Я сторонник равных возможностей и одинаковых условий. Это непростая тема как раз из-за подготовки, из-за того, как страны к этому подойдут, мне здесь крайне сложно делать выводы, ведь нужно учитывать и все, и реакцию спортсменов, некоторые из которых, кстати, возмущаются готовностью к проведению без зрителей.

Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что летняя Олимпиада в Токио может не состояться, если ее не получится провести в 2021 году. По его словам, премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает следующее лето последним вариантом для проведения соревнований.