Олимпиада, 5 августа: где и во сколько смотреть прямые трансляции, расписание соревнований России

В 13-й день Олимпийских игр-2020 в Токио будут разыграны 27 комплектов медалей.

Спортсмены команды Олимпийского комитета России (ROC) в четверг, 5 августа, имеют шансы на золото и награды другого достоинства в боксе и вольной борьбе, прыжках с шестом у женщин и спортивной ходьбе у мужчин, а также в гребле на каноэ и велоспорте на треке.

На этой странице — расписание всех медальных стартов дня и трансляций соревнований Олимпиады на российском ТВ. Следить за Играми в прямом эфире также можно онлайн на сайтах: Первый канал, Россия (Смотрим.ру) и Матч ТВ.

Олимпийские игры . Токио, Япония. Расписание соревнований и трансляций: где смотреть и кто выступает у России

5 августа, четверг (27 комплектов наград)

Плавание

00.30. Мужчины. Открытая вода, 10 км. Наши: Кирилл Абросимов. (Матч ТВ)

Хоккей на траве

04.30. Мужчины. Матч за 3-е место. Германия — Индия.

13.00. Мужчины. Финал. Австралия — Бельгия. (Матч Игра)

Легкая атлетика

05.00. Мужчины. Тройной прыжок. Финал. (Россия 1)

05.05. Мужчины. Толкание ядра. Финал. (Россия 1)

05.55. Мужчины. 110 м с/б. Финал. (Россия 1)

10.30. Мужчины. Ходьба. 50 км. Финал. Наши: Василий Мизинов. (Россия 1)

13.00. Женщины. Прыжки с шестом. Финал. Наши: Анжелика Сидорова. (Первый)

15.00. Мужчины. 400 м. Финал. (Первый)

15.20. Женщины. Семиборье. 800 м. Финал. (Первый)

15.40. Мужчины. Десятиборье. 1500 м. Финал. Наши: Илья Шкуренев. (Первый)

Настольный теннис

05.00. Женщины. Командный турнир. Матч за 3-е место. Германия — Гонконг.

13.30. Женщины. Командный турнир. Финал. Китай — Япония. (Матч Страна)

Гребля на байдарках и каноэ

05.42. Мужчины. Байдарка-одиночка. 200 м. Финал. Наши: Евгений Луканцов. (Первый)

05.57. Женщины. Каноэ-одиночка. 200 м. Финал. Наши: Ирина Андреева, Олеся Ромасенко. (Первый)

06.29. Женщины. Байдарка-одиночка. 500 м. Финал. Наши: Светлана Черниговская. (Первый)

06.55. Мужчины. Байдарка-двойка. 1000 м. Финал. (Первый)

Скейтбординг

06.30. Мужчины. Парк. (Матч Арена)

Волейбол

07.00. Мужчины. 1/2 финала. Бразилия — Россия. (Россия 1)

Прыжки в воду

09.00. Женщины. Вышка, 10 м. Финал. Наши: Юлия Тимошинина. (Россия 1)

Бокс

09.18. Мужчины. Весовая категория до 75 кг. 1/2 финала. Соуза (Бразилия) — Бакши (Россия).

09.35. Мужчины. Весовая категория до 57 кг. Финал. Раган (США) — Батыргазиев (Россия).

Велоспорт

11.45. Женщины. Трек. Кейрин. Финал. Наши: Дарья Шмелева.

11.55. Мужчины. Трек. Омниум. Гонка по очкам (финал).

Водное поло

09.30. Женщины. 1/2 финала. Россия — США. (Матч ТВ)

Карате

13.50. Женщины. Ката. Финал. (Матч Боец)

14.40. Мужчины. Кумитэ, до 67 кг. Финал. (Матч Боец)

14.50. Женщины, Кумитэ, до 55 кг. Финал. (Матч Боец)

Вольная борьба

13.30. Мужчины, до 57 кг. Финалы: Наши: Заур Угуев. (Матч ТВ)

14.00. Мужчины, до 86 кг. Финалы. Наши: Артур Найфонов. (Матч ТВ)

14.55. Женщины, до 57 кг. Финалы. Наши: Валерия Коблова. (Матч ТВ)

Скалолазание

15.10. Мужчины. Индивидуальное первенство. Сложность. Финал.

Пляжный волейбол

16.00. Мужчины. 1/2 финала. Шериф/Ахмед (Катар) — Красильников/Стояновский (Россия). (Россия 1)

Все события 13-го дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.

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