МОК обяжет участников Олимпиады в Токио подписать документ о рисках заражения коронавирусом

Международный олимпийский комитет (МОК) обяжет спортсменов-участников Олимпиады в Токио взять под свою ответственность все риски из-за возможной угрозы здоровью, информирует агентство Kyodo. Атлеты должны будут подписать соотвествующий документ.

«Несмотря на предпринятые меры, мы не можем устранить все риски и возможные последствия, поэтому вы соглашаетесь участвовать в Олимпийских и Паралимпийских играх на свой собственный риск», — говорится в документе.

На данный момент в Японии сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка в связи с коронавирусом. Однако Игры должны пройти даже, если в городе будет действовать режим чрезвычайной ситуации.

По словам операционного директора МОК Ланы Хаддад, ни одно правительство, ни один орган здравоохранения не может дать гарантий, поэтому некоторые риски приходится всем брать на себя.

Олимпиада в Токио должна была пройти в прошлом году, однако была перенесена из-за пандемии на этот год. Соревнования должны пройти с 23 июля по 8 августа.