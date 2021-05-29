В предолимпийском Токио продлили чрезвычайное положение до 20 июня

Правительство Японии снова отложило вопрос о допуске местных болельщиков на трибуны во время Олимпиады, сообщает AP. Накануне было решено продлить чрезвычайное положение в Токио и еще восьми префектурах до 20 июня. Ранее предполагалось, что после 31 мая жителям столицы будут сделаны послабления в антиковидном режиме. Однако давление на местную систему здравоохранения из-за пандемии по мнению властей еще слишком велико.

Новое продление режима ЧП увеличивает вероятность того, что в отношении японских болельщиков будет принято такое же жесткое решение, как в отношении иностранцев, и трибуны Олимпиады, которая должна стартовать 23 июля, останутся пустыми.

(Олег Шамонаев)