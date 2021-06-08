МОК объявил состав сборной беженцев на Олимпиаду в Токио
Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил состав сборной беженцев, которая выступит на Олимпийских играх в Токио.
В команду беженцев попали 29 атлетов из 13 стран. Они представляют 12 видов спорта. На церемонии открытия Олимпиады спортсмены-беженцы выйдут на стадион вторыми. Во время официальных представлений команды и церемоний награждения будет использоваться олимпийский и гимн.
Состав сборной беженцев:
плавание — Алаа Масо, Юсра Мардини (Сирия);
легкая атлетика — Дориан Келетела (Конго), Роуз Натике Ликоньен, Джеймс Ньянг Чиенгджик, Анжелина Надай Лохалит, Пауло Амотун Локоро (все — Южный Судан), Джамал Абдельмаджи Мохаммед (Судан), Тахловини Габриесос (Эритрея);
бадминтон — Арам Махмуд (Сирия);
бокс — Вессам Саламана (Сирия), Элдрич Родригез (Венесуэла);
гребля на байдарках и каноэ — Саид Фазлоула (Иран);
велоспорт — Масома Али Зада (Афганистан), Ахмад Бадреддин Ваис (Сирия);
дзюдо — Санда Алдас, Ахмад Аликай, Муна Дахук (все — Сирия), Джавад Махджуб (Иран), Пополе Мисенга (ДР Конго), Нигара Шахин (Афганистан);
каратэ — Ваэль Шуб (Сирия), Хамун Дерафшипур (Иран);
стрельба — Луна Соломон (Эритрея);
тхэквондо — Дина Лангеруди, Кимия Ализаде (Иран), Абдулла Седики (Афганистан);
тяжелая атлетика — Сириль Фагат Чатчет (Камерун);
борьба — Акер Аль Обайди (Ирак).
Церемония открытия Олимпиады намечена на пятницу, 23 июля 2021 года, а церемония закрытия Игр — на воскресенье, 8 августа.
Ряд соревнований планируется начать до церемонии открытия, но основная масса стартов проводится после 24 июля.
Олимпиада в общей сложности займет 19 дней.
Дополнительная информация:
https://olympics.com/ioc/news/29-refugee-athletes-to-send-a-message-of-solidarity-and-hope-to-the-world-at-the-olympic-games-tokyo-2020
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