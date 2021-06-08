МОК объявил состав сборной беженцев на Олимпиаду в Токио

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил состав сборной беженцев, которая выступит на Олимпийских играх в Токио.

В команду беженцев попали 29 атлетов из 13 стран. Они представляют 12 видов спорта. На церемонии открытия Олимпиады спортсмены-беженцы выйдут на стадион вторыми. Во время официальных представлений команды и церемоний награждения будет использоваться олимпийский и гимн.

Состав сборной беженцев:

плавание — Алаа Масо, Юсра Мардини (Сирия);

легкая атлетика — Дориан Келетела (Конго), Роуз Натике Ликоньен, Джеймс Ньянг Чиенгджик, Анжелина Надай Лохалит, Пауло Амотун Локоро (все — Южный Судан), Джамал Абдельмаджи Мохаммед (Судан), Тахловини Габриесос (Эритрея);

бадминтон — Арам Махмуд (Сирия);

бокс — Вессам Саламана (Сирия), Элдрич Родригез (Венесуэла);

гребля на байдарках и каноэ — Саид Фазлоула (Иран);

велоспорт — Масома Али Зада (Афганистан), Ахмад Бадреддин Ваис (Сирия);

дзюдо — Санда Алдас, Ахмад Аликай, Муна Дахук (все — Сирия), Джавад Махджуб (Иран), Пополе Мисенга (ДР Конго), Нигара Шахин (Афганистан);

каратэ — Ваэль Шуб (Сирия), Хамун Дерафшипур (Иран);

стрельба — Луна Соломон (Эритрея);

тхэквондо — Дина Лангеруди, Кимия Ализаде (Иран), Абдулла Седики (Афганистан);

тяжелая атлетика — Сириль Фагат Чатчет (Камерун);

борьба — Акер Аль Обайди (Ирак).

Церемония открытия Олимпиады намечена на пятницу, 23 июля 2021 года, а церемония закрытия Игр — на воскресенье, 8 августа.

Ряд соревнований планируется начать до церемонии открытия, но основная масса стартов проводится после 24 июля.

Олимпиада в общей сложности займет 19 дней.