В женскую сборную России вызвали 21 гандболистку для подготовки к отбору на Олимпиаду
В понедельник, 15 марта, женская сборная России начнет финальный этап подготовки к квалификационному турниру Олимпийских игр Токио-2020.
На краткосрочный сбор в Новогорск тренерский штаб национальной команды вызвал 21 гандболистку. В венгерский Дьер, где и пройдет отборочный турнир, отправятся 18 игроков. А в заявку на отдельный матч можно будет включить 16 спортсменок, сообщает сайт ФГР.
Вратари: Галина Габисова, Виктория Калинина (обе — «Ростов-Дон»), Анастасия Лагина («Лада»), Анна Седойкина (ЦСКА).
Левые крайние: Полина Горшкова (ЦСКА), Полина Кузнецова («Ростов-Дон»).
Правые крайние: Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), Ольга Фомина («Лада»).
Линейные: Анастасия Илларионова (ЦСКА), Ксения Макеева («Ростов-Дон»).
Правые полусредние: Анна Вяхирева («Ростов-Дон»), Ольга Горшенина, Антонина Скоробогатченко (обе — ЦСКА).
Левые полусредние: Владлена Бобровникова, Анна Сень (обе — «Ростов-Дон»), Полина Ведёхина (ЦСКА), Вероника Никитина («Лада»).
Разыгрывающие: Дарья Дмитриева, Екатерина Ильина, (обе — ЦСКА), Валерия Кирдяшева, («Лада»), Елизавета Малашенко («Астраханочка»).
Тренерский штаб: Алексей Алексеев (главный тренер), Ольга Акопян, Томаш Главаты, Евгений Трефилов (тренер-консультант).
Соперниками сборной России станут сборные Венгрии, Сербии и Казахстана. Путевки на Олимпийские игры получат две сильнейшие команды группы.
Дополнительная информация:
https://rushandball.ru/publications/26359/21-gandbolistka-vyzvana-dlya-podgotovki-k-olimpijskoj-kvalifikacii
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