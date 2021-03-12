В женскую сборную России вызвали 21 гандболистку для подготовки к отбору на Олимпиаду

В понедельник, 15 марта, женская сборная России начнет финальный этап подготовки к квалификационному турниру Олимпийских игр Токио-2020.

На краткосрочный сбор в Новогорск тренерский штаб национальной команды вызвал 21 гандболистку. В венгерский Дьер, где и пройдет отборочный турнир, отправятся 18 игроков. А в заявку на отдельный матч можно будет включить 16 спортсменок, сообщает сайт ФГР.

Вратари: Галина Габисова, Виктория Калинина (обе — «Ростов-Дон»), Анастасия Лагина («Лада»), Анна Седойкина (ЦСКА).

Левые крайние: Полина Горшкова (ЦСКА), Полина Кузнецова («Ростов-Дон»).

Правые крайние: Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), Ольга Фомина («Лада»).

Линейные: Анастасия Илларионова (ЦСКА), Ксения Макеева («Ростов-Дон»).

Правые полусредние: Анна Вяхирева («Ростов-Дон»), Ольга Горшенина, Антонина Скоробогатченко (обе — ЦСКА).

Левые полусредние: Владлена Бобровникова, Анна Сень (обе — «Ростов-Дон»), Полина Ведёхина (ЦСКА), Вероника Никитина («Лада»).

Разыгрывающие: Дарья Дмитриева, Екатерина Ильина, (обе — ЦСКА), Валерия Кирдяшева, («Лада»), Елизавета Малашенко («Астраханочка»).

Тренерский штаб: Алексей Алексеев (главный тренер), Ольга Акопян, Томаш Главаты, Евгений Трефилов (тренер-консультант).

Соперниками сборной России станут сборные Венгрии, Сербии и Казахстана. Путевки на Олимпийские игры получат две сильнейшие команды группы.