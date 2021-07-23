Крики протестующих слышны во время церемонии открытия Олимпиады в Токио

В Токио во время церемонии открытия XXXII летней Олимпиады проходят масштабные акции протеста. Они уже несколько часов продолжаются в центре Токио возле здания правительства и Национального олимпийского стадиона, где и проходит мероприятие.

Крики протестов на улице долетают до трибун во время пауз, когда в чаше арены становится тихо.

Напомним, церемония открытия стартовала в 14.00 по московскому времени. «СЭ» ведет трансляцию мероприятия.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. Изначально Игры должны были пройти летом 2020 года, но соревнования были перенесены из-за пандемии коронавируса.

Olympic protests now in front of the Tokyo Metropolitan Government building pic.twitter.com/v24JUNfs5e — Julia Mio Inuma (???) (@juliaminuma) July 23, 2021

Открытие Олимпиады в Токио: прямая онлайн трансляция