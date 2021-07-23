В Узбекистане объяснили, почему Чусовитину сняли с позиции знаменосца сборной на Олимпиаде в Токио

Национальный олимпийский комитет Узбекистана объяснил, почему гимнастка Ольга Чусовитина и боксер Бобо-Усмон Батуров сняты с позиций знаменосцев национальной команды на церемонии открытия Олимпиады в Токио.

«Соревнования по боксу и гимнастике стартуют 24 июля, Чусовитина начнет участие в отборочном турнире 25 июля. Чтобы не перегружать Чусовитину и Батурова, федерация приняла решение сделать знаменосцами Баходира Джалолова и Нигору Турсункулову. Окончательное решение было принято 21 июля», — говорится на странице Национального олимпийского комитета Узбекистана в Facebook.

<br>

17 июня сообщалось, что Чусовитина была выбрана знаменосцем сборной Узбекистана на церемонии открытия Игр в Токио. Спортсменка должна была нести флаг страны вместе с боксером Бобо-Усмоном Батуровым. Для 46-летней Чусовитиной Олимпиада в Японии станет 8-й в карьере.

Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.