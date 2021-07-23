Лавров рассказал об остроумных мемах про название олимпийской сборной России на Олимпиаде в Токио
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что видел остроумные мемы, которые обыгрывают название Олимпийского комитета России (ОКР), под флагом которого российская сборная выступает на Играх в Токио.
Название ОКР на английском языке звучит как «Russian Olympic Committee», сокращенно — ROC, что созвучно с названием песни британской группы Queen «We will rock you».
«Переводится это как «Мы вас разгромим». Если нам такую аббревиатуру одобрили — ну, значит, обязывает дополнительно стараться всех побеждать. Мы желаем нашим спортсменам, в каких бы нарядах они там ни появлялись, побед, только побед», — приводит ТАСС слова Лаврова.
В конце 2020 года CAS вынес решение о том, что Россия на два года лишилась возможности проводить крупные старты, а спортсмены будут выступать без национального флага на всех чемпионатах мира, а также на Олимпиадах в Токио и Пекине.
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