Олимпиада
Токио-2020
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Теннис
Легкая атлетика
Плавание
Синхронное плавание
Бокс
Вольная борьба
Художественная гимнастика
Спортивная гимнастика
Фехтование
Другие виды спорта
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Лавров рассказал об остроумных мемах про название олимпийской сборной России на Олимпиаде в Токио

14:15
Теги:

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что видел остроумные мемы, которые обыгрывают название Олимпийского комитета России (ОКР), под флагом которого российская сборная выступает на Играх в Токио.

Название ОКР на английском языке звучит как «Russian Olympic Committee», сокращенно — ROC, что созвучно с названием песни британской группы Queen «We will rock you».

«Переводится это как «Мы вас разгромим». Если нам такую аббревиатуру одобрили — ну, значит, обязывает дополнительно стараться всех побеждать. Мы желаем нашим спортсменам, в каких бы нарядах они там ни появлялись, побед, только побед», — приводит ТАСС слова Лаврова.

В конце 2020 года CAS вынес решение о том, что Россия на два года лишилась возможности проводить крупные старты, а спортсмены будут выступать без национального флага на всех чемпионатах мира, а также на Олимпиадах в Токио и Пекине.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/obschestvo/11971105

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

Переговоры РФС с Кунцем по поводу поста главного тренера сборной России зашли в тупик
Мексика разгромила Францию на футбольном турнире Олимпиады в Токио
Пять идеальных продуктов для повышения тестостерона у мужчин
Гассиев поблагодарил олимпийскую сборную России за поддержку
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
0
Офсайд