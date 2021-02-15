Большинство японских компаний выступило за перенос Олимпиады в Токио

Большинство японских компаний выступило за перенос или отмену Олимпиады в Токио, информирует Reuters 15 февраля со ссылкой на данные исследовательской фирмы Tokyo Shoko Research.

Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки по меньшей мере 56 процентов компаний не хотят, чтобы соревнования прошли в Японии в запланированные сроки.

За проведение Игр с ограниченным числом зрителей выступили 20 процентов опрошенных компаний. 17 процентов хотели бы, чтобы Игры прошли без зрителей. Только 7,7 процента поддержали проведение Олимпиады в полноценном формате.

70 процентов японских компаний при этом заявили, что отмена или перенос Олимпиады почти не повлияет на объемы их прибыли.

Напомним, что Олимпиада в Токио должна была пройти в прошлом году, но перенесена на 2021 год из-за коронавируса. Теперь соревнования должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.