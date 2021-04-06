КНДР не будет участвовать в Олимпийских играх в Токио

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) не будет участвовать в Олимпиаде в Токио из-за угрозы заражения спортсменов коронавирусом, информирует Yonhup. Решение было принято на заседании Национального олимпийского комитета КНДР, которое прошло в Пхеньяне 25 марта.

Как заявляют в Северной Корее, страна свободна от коронавируса. Однако в ней с начала прошлого года действуют особые ограничения на передвижения людей и товаров из-за опасения, что эпидемия может выйти из-под контроля, так как в стране очень слабое здравоохранение.

К маю в КНДР должны поставить около 1,7 миллиона доз вакцин от коронавируса по международной программе вакцинации.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.