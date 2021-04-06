В Японии выразили сожаление из-за отказа КНДР участвовать в Олимпиаде в Токио

Глава Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита выразил сожаление по поводу того, что сборная КНДР не будет участвовать в Олимпийских играх в Токио.

«Я очень сожалею в связи с решением Северной Кореи. Хотелось бы, чтобы в Олимпиаде смогли принять участие сборные всех стран и регионов», — цитирует Ямаситу телеканал NHK.

Ямасита также добавил, что ситуация в мире в отношении распространения коронавируса в целом стабилизировалась благодаря вакцинации.

Напомним, ранее стало известно, что Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) не будет участвовать в Олимпиаде в Токио из-за угрозы заражения спортсменов коронавирусом. Решение было принято на заседании Национального олимпийского комитета КНДР, которое прошло в Пхеньяне 25 марта.

Глава оргкомитета «Токио-2020» Сэйко Хасимото также прокомментировала решение Северной Кореи, отметив, что Япония приложит все усилия, чтобы создать безопасные условия для всех спортсменов.

?Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.