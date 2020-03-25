Как спонсоры МОК отреагировали на перенос Олимпиады-2020? Рассказывает глава организации Бах

Глава МОК Томас Бах отметил, что спонсоры организации поддержали решение перенести Олимпиаду-2020 в Токио на один год.

— Что касается спонсоров МОК, то мы получили от них полную поддержку принятого нами решения о переносе, — цитируют «РИА «Новости» Баха. — «Токио 2020» остается названием Игр, так что спонсоры остаются с нами. Все остается в том же виде, пусть Игры и пройдут через год.

Во вторник 24 марта президент МОК Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились о переносе Олимпиады-2020 в Токио из-за пандемии коронавируса, с условием, что Игры должны состоятся не позднее лета 2021 года.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 428 220 человек. Умерших — 19 101, выздоровевших — 109 241. В России на данный момент 658 случаев заражения, умерших нет.

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