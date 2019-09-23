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Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Исполнительный комитет ВАДА в понедельник обсудит вопрос РУСАДА в Токио

11:10

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в понедельник в Токио обсудит вопрос РУСАДА, информирует «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ВАДА. Как отмечается, после этого будет сделано заявление для СМИ.

Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт в пятницу рассказал о возможных манипуляциях со стороны России с данными московской антидопинговой лаборатории. По его словам, «комитет ВАДА по соответствию проинформирует об этом исполком организации на заседании», которое пройдет в Токио 23 сентября.

После этого The Telegraph сообщила, что России грозит отстранение от Олимпийских игр. В воскресенье сообщалось, что WADA предоставило российской стороне три недели для дачи объяснений по информации о возможных манипуляциях с данными московской антидопинговой лаборатории.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20190923/1558994245.html

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