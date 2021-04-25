Иностранные спортсмены смогут начать тренироваться на Олимпиаде в Токио без прохождения карантина

Иностранные спортсмены смогут тренироваться с первого дня прибытия на Олимпийские игры в Токио без прохождения двухнедельного карантина, сообщает японское издание Yomiuri.

По информации СМИ, правительство Японии хочет разрешить спортсменам начать тренировки с первого дня пребывания в стране. Главное условие - соблюдение строгих мер предосторожности. Олимпийцы должны дважды сдать тест на коронавирус в течение 96-ти часов перед вылетом из своей страны. После они пройдут еще один тест. Правила распространяются на всех сопровождающих лиц.

28 апреля правительство Японии, оргкомитет Олимпиады-2020, власти Токио и Международный олимпийский комитет (МОК) проведут онлайн-совещание, где будет согласовано данное предложение.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.