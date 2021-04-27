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Мацуеву может адаптировать концерт Чайковского для российских олимпийцев

13:02

Олимпийский комитет России (ОКР) обратился к пианисту Денису Мацуеву с предложением доработать фрагмент концерта Петра Чайковского, который был одобрен в качестве замены гимна России на Олимпийских играх в Токио и Пекине. Об этом сообщил президент ОКР Станислав Поздняков.

«В настоящий момент работаем с Мацуевым, чтобы концерт Чайковского более цельно играл во время церемонии награждения, — цитирует ТАСС Позднякова. — Работа ведется. WADA (Всемирное антидопинговое агентство) проводит мониторинг, участвует в процессе согласования всех этих вещей».

22 апреля Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет (МПК) утвердили Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве замены гимна России на Играх в Токио и Пекине. Данный фрагмент звучал в качестве замены гимна для российских спортсменов на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11253093

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