Мацуеву может адаптировать концерт Чайковского для российских олимпийцев

Олимпийский комитет России (ОКР) обратился к пианисту Денису Мацуеву с предложением доработать фрагмент концерта Петра Чайковского, который был одобрен в качестве замены гимна России на Олимпийских играх в Токио и Пекине. Об этом сообщил президент ОКР Станислав Поздняков.

«В настоящий момент работаем с Мацуевым, чтобы концерт Чайковского более цельно играл во время церемонии награждения, — цитирует ТАСС Позднякова. — Работа ведется. WADA (Всемирное антидопинговое агентство) проводит мониторинг, участвует в процессе согласования всех этих вещей».

22 апреля Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет (МПК) утвердили Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве замены гимна России на Играх в Токио и Пекине. Данный фрагмент звучал в качестве замены гимна для российских спортсменов на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.