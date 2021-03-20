Иностранные болельщики приобрели около 630 тысяч билетов на Игры в Токио

Иностранные болельщики приобрели порядка 630 тысяч билетов на Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио.

Об этом заявил в субботу на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь оргкомитета «Токио-2020» Тосиро Муто.

«На данный момент число проданных за рубежом билетов на Олимпиаду составляет 600 тыс., на Паралимпиаду — 30 тысяч», — цитирует ТАСС Муто.

Ранее японская сторона официально уведомила Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет (МПК) о своем решении не допускать иностранных болельщиков на соревнования в связи с ситуацией с коронавирусом.

Средства за купленные ими билеты будут при этом возвращены.

Олимпиада в Токио должна была пройти в прошлом году, но из-за пандемии была перенесена на этот. Соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.