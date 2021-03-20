Олимпиада
Токио-2020
Новости Пхенчхан-2018 Рио-2016 Пекин-2022 Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Иностранные болельщики приобрели около 630 тысяч билетов на Игры в Токио

15:15

Иностранные болельщики приобрели порядка 630 тысяч билетов на Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио.

Об этом заявил в субботу на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь оргкомитета «Токио-2020» Тосиро Муто.

«На данный момент число проданных за рубежом билетов на Олимпиаду составляет 600 тыс., на Паралимпиаду — 30 тысяч», — цитирует ТАСС Муто.

Ранее японская сторона официально уведомила Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет (МПК) о своем решении не допускать иностранных болельщиков на соревнования в связи с ситуацией с коронавирусом.

Средства за купленные ими билеты будут при этом возвращены.

Олимпиада в Токио должна была пройти в прошлом году, но из-за пандемии была перенесена на этот. Соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10954323

Олимпиада: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...