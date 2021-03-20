Олимпиада в Токио пройдет без иностранных болельщиков

Власти Японии официально приняли решение не допускать на Олимпийские и Паралимпийские игры болельщиков из других стран в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает Kyodo.

Решение было принято по итогам онлайн-встречи в пятистороннем формате, в которой принимали участие президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, руководитель Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс, губернатор Токио Юрико Коикэ, глава оргкомитета «Токио-2020» Сэйко Хасимото и министр, ответственная за проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Тамае Марукава.

«Это тяжелое решение. Установка безопасности как приоритета обозначает, что мы должны уважать этот приоритет и вынуждены принимать непростые решения», — приводит Kyodo слова Баха.

Стоимость билетов, купленных иностранными зрителями, будет возвращена.

Игры в Токио должны была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии Олимпиада перенесена на следующий год и теперь пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.