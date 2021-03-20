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Олимпиада в Токио пройдет без иностранных болельщиков

13:44
Олимпиада в Токио. Фото AFP
Олимпиада в Токио. Фото AFP

Власти Японии официально приняли решение не допускать на Олимпийские и Паралимпийские игры болельщиков из других стран в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает Kyodo.

Решение было принято по итогам онлайн-встречи в пятистороннем формате, в которой принимали участие президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, руководитель Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс, губернатор Токио Юрико Коикэ, глава оргкомитета «Токио-2020» Сэйко Хасимото и министр, ответственная за проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Тамае Марукава.

«Это тяжелое решение. Установка безопасности как приоритета обозначает, что мы должны уважать этот приоритет и вынуждены принимать непростые решения», — приводит Kyodo слова Баха.

Стоимость билетов, купленных иностранными зрителями, будет возвращена.

Игры в Токио должны была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии Олимпиада перенесена на следующий год и теперь пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Дополнительная информация:

https://english.kyodonews.net/news/2021/03/ad0055f20b71-tokyo-olympic-organizers-to-make-final-call-on-overseas-spectators.html

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