Император Японии надеется, что Олимпиада станет основой для мира во всем мире

Император Японии Нарухито выразил надежду, что Олимпиада-2020 объединит людей по всему миру. Глава государства вспомнил Игры в Токио, состоявшиеся в 1964 году, когда ему было 4 года.

— На церемонии закрытия спортсмены вышли не в командах отдельных стран, а вместе и в хорошем настроении, — цитирует Reuters Нарухито. — Это может стать основой для воплощения моей давней надежды на мир во всем мире.

Надеюсь, что предстоящие Олимпиада и Паралимпиада усилят понимание людей о ценности мира, особенно среди молодежи.