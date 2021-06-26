Хосе Хуан Масиас не сыграет на Олимпиаде из-за травмы

Нападающий «Гвадалахары» Хосе Хуан Масиас не сыграет на Олимпийских играх. 21-летнего игрока исключили из заявки из-за травмы.

В сезоне-2020/21 Масиас сыграл в 33 матчах во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 1 голевую передачу.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. На групповой стадии олимпийского футбольного турнира Мексика встретится с Францией, ЮАР и Японией.