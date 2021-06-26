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Мо Фара не отобрался на Олимпиаду на дистанции 10 000 метров

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Британский бегун на средние и длинные дистанции Мо Фара не выполнил олимпийский норматив в беге на 10 000 метров на соревнованиях в Манчестере.

38-летний спортсмен преодолел дистанцию за 27 минут 47,04 секунды. При этом, олимпийский норматив составляет 27 минут 28 секунд.

Ранее Фара, которому в марте исполнилось 38 лет, заявил, что намерен выступить на Олимпиаде в Токио и пробежать еще несколько марафонов, после чего завершит спортивную карьеру.

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