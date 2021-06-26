Товен рад приглашению в сборную Франции на Олимпийские игры

Нападающий «Тигрес» Флориан Товен рад вызову в сборную Франции. Игрок включен в заявку команды на Олимпийские игры.

«Очень горжусь тем, что спустя несколько лет вернулся в сборную Франции. Не могу дождаться, чтобы начать этот великолепный турнир и дать максимум нашим цветам. Вперед, Франция», — написал Товен.

28-летний француз включен в список из 18 игроков, которые были вызваны на Олимпиаду в Токио, которая пройдет с 23 июля по 8 августа. На групповой стадии олимпийского футбольного турнира Франция встретится с Мексикой, ЮАР и Японией.