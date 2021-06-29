Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина прокомментировала задачи сборной России и выбор знаменосцев на церемонию открытия Олимпийских игр в Токио. Нейтральный флаг понесут Виктор Михайлов и Софья Великая.

«Я думаю, это просто традиция. Понятное дело, это не флаг России, но кто-то же нести его должен. Это просто техническая необходимость. Россия же не может выйти, как все остальные команды. Считаю, что нести российский флаг — это совсем другие эмоции», — сказала Хоркина «СЭ».

Также она прокомментировала поставленную цель перед российскими спортсменами занять третье место в общем медальном зачете.

«Я лично себе ставила всегда задачу занять первое место, но это себе. Конечно, задачи должны ставиться, мы должны определять цели. Дай бог, все получится! Потеть всегда придется — битва за пьедестал всегда требует много физических и эмоциональных сил. Нужно биться за пьедестал, тем более нашей любимой России. При этом надо понимать, что Россия представлена не во всех видах спорта, где нас обязательно срезали. Поэтому в них уже недобор будет определенный по медалям. Возможно, именно поэтому цель — третье место, а не первое», — отметила Хоркина.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.