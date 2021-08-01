Греческий комментатор был уволен за расистские высказывания в адрес корейцев во время Олимпиады
13:00
Журналист Демосфен Кармирис был уволен с греческого телеканала. Он позволил себе расистские высказывания во время матча по настольному теннису между корейцем Чин Юн Сиком и греком Панайотисом Гионисом (4:3).
«Их глаза узкие, поэтому я не могу понять, как они видят движения мяча вперед-назад», — сказал Кармирис.
Через несколько часов греческий общественный вещатель ERT объявил о увольнении комментатора.
Дополнительная информация:
https://www.ertnews.gr/roi-idiseon/paythike-i-synergasia-toy-dimostheni-karmoiri-me-tin-ert/
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