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Греческий комментатор был уволен за расистские высказывания в адрес корейцев во время Олимпиады

13:00
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Журналист Демосфен Кармирис был уволен с греческого телеканала. Он позволил себе расистские высказывания во время матча по настольному теннису между корейцем Чин Юн Сиком и греком Панайотисом Гионисом (4:3).

«Их глаза узкие, поэтому я не могу понять, как они видят движения мяча вперед-назад», — сказал Кармирис.

Через несколько часов греческий общественный вещатель ERT объявил о увольнении комментатора.

 

Дополнительная информация:

https://www.ertnews.gr/roi-idiseon/paythike-i-synergasia-toy-dimostheni-karmoiri-me-tin-ert/

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