Греческий комментатор был уволен за расистские высказывания в адрес корейцев во время Олимпиады

Журналист Демосфен Кармирис был уволен с греческого телеканала. Он позволил себе расистские высказывания во время матча по настольному теннису между корейцем Чин Юн Сиком и греком Панайотисом Гионисом (4:3).

«Их глаза узкие, поэтому я не могу понять, как они видят движения мяча вперед-назад», — сказал Кармирис.

Greek TV Olympics commentator Dimosthenis Karmiris was sacked on Monday for making a racist remark on-air.



Karmiris said South Korean table tennis players' eyes are "so narrow" he "can't understand how they can see the ball moving back and forth."#Tokyo2020 #TokyoOlympics pic.twitter.com/mq5dcrkVga — Munir A Hussein (@Munir566) July 29, 2021

Через несколько часов греческий общественный вещатель ERT объявил о увольнении комментатора.