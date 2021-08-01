В МОК прокомментировали скандальное заявление главы USADA о допинге в российском спорте

Руководитель комиссии по допингу Международного олимпийского комитета (МОК) Ненад Лалович оценил высказывания президента USADA Трэвиса Тайгарта о допуске российских спортсменов на Олимпийские игры в Токио.

«Сегодня каждый может делать заявления, какие он хочет. Российские спортсмены сейчас, наверное, самые контролируемые — в процентном отношении ни одна страна так не контролируется, как Россия. А что господин Тайгарт думает и говорит, это, думаю, реакция на слова пловца. Мы будем обсуждать эту ситуацию, конечно», — цитирует ТАСС слова Лаловича.

1 августа было опубликовано открытое письмо Тайгарта, кокоторый раскритиковал МОК в борьбе с допингом, особенно в России. Изучить текст письма можно по этой ссылке.

На данный момент Россия, которая на Олимпиаде-2020 выступает под флагом ОКР, завоевала 11 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых медалей.