Олимпиада
Токио-2020
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Теннис
Легкая атлетика
Плавание
Синхронное плавание
Бокс
Вольная борьба
Художественная гимнастика
Спортивная гимнастика
Фехтование
Другие виды спорта
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020
Допинг

В МОК прокомментировали скандальное заявление главы USADA о допинге в российском спорте

12:03
Олимпийские игры-2020 в Токио. Фото AFP
Олимпийские игры-2020 в Токио. Фото AFP
Теги:

Руководитель комиссии по допингу Международного олимпийского комитета (МОК) Ненад Лалович оценил высказывания президента USADA Трэвиса Тайгарта о допуске российских спортсменов на Олимпийские игры в Токио.

«Сегодня каждый может делать заявления, какие он хочет. Российские спортсмены сейчас, наверное, самые контролируемые — в процентном отношении ни одна страна так не контролируется, как Россия. А что господин Тайгарт думает и говорит, это, думаю, реакция на слова пловца. Мы будем обсуждать эту ситуацию, конечно», — цитирует ТАСС слова Лаловича.

1 августа было опубликовано открытое письмо Тайгарта, кокоторый раскритиковал МОК в борьбе с допингом, особенно в России. Изучить текст письма можно по этой ссылке.

На данный момент Россия, которая на Олимпиаде-2020 выступает под флагом ОКР, завоевала 11 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых медалей.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12034515

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Ревенко все материалы автора

Читайте также

Олимпиада-2020, финал, Веснина/Карацев — Павлюченкова/Рублев: смотреть прямую трансляцию
Отец забил до смерти мешавшую играть в Call of Duty дочку
Видео: астролог назвала денежные даты для стрижки в августе
В МОК обсудят слова президента USADA о российских спортсменах
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события