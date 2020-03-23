Глава ВОЗ сделал заявление по возможному переносу Олимпиады-2020

Исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения Майк Райан заявил, что в организации внимательно следят за ситуацией вокруг Олимпиады-2020, которая должна пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. Однако из-за пандемии коронавируса Игры могут быть перенесены на другие даты или даже на следующий год.

— Мы очень пристально следим за этой ситуацией. И уверены в том, что власти Японии и МОК не будут проводить игры, если будет существовать хоть какой-то риск для здоровья спортсменов и болельщиков, — цитирует Райана Twitter TOI Sports.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 358 756 человек. Умерших — 15 433, выздоровевших — 100 645. В России на данный момент 438 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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