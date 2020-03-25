Глава МОК заявил, что не сожалеет о решении перенести Олимпиаду в Токио на год

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил журналистам во время телефонной конференции, что не сожалеет по поводу переноса Олимпиады-2020 в Токио на 2021 год.

Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но во вторник Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились о переносе соревнований на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

— Никаких сожалений о переносе нет, это правильное решение, — цитируют «РИА «Новости» Баха. — Повторю, у нас была уверенность в японцах — наших друзьях, организаторах. Суть в мировой ситуации — она привела к переносу. Нам нужна была поддержка японской стороны, и мы ее получили. Вчера мы согласовали это решение.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 428 220 человек. Умерших — 19 101, выздоровевших — 109 241. В России на данный момент 658 случаев заражения, умерших нет.