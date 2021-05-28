Японцев возмутили слова Паунда о необходимости Олимпиады во время Армагеддона

Председатель Союза врачей Японии Наото Уэяма раскритиковал заявление бывшего вице-президента МОК и основателя ВАДА Ричарда Паунда о том, что проведение Олимпиады в Токио — дело решенное, несмотря на все риски в условиях пандемии.

На этой неделе в интервью лондонскому изданию Evening Standard Паунд заявил, что подготовка к Играм-2020 вышла на финишную прямую, и отменить соревнования сейчас может только «наступление Армагеддона».

«Армагеддон — это не тот рубеж, на который надо ориентироваться при подготовке к Олимпиаде, — передает слова Уэямы AP. — Мы должны помнить, для кого организуются Игры, и с какой целью. Проводить Олимпиаду в Токио опасно. С момента появления COVID-19 еще не было такого рискованного скопления людей из разных уголков всего мира. Вероятность появления в результате этого новых штаммов чрезвычайно высока. ПРЦ-тесты и вакцины не дают стопроцентной гарантии безопасности. У нас нет морального права призывать людей жертвовать ради Олимпиады своими жизнями».

Япония потратила на подготовку Олимпиады 15,4 миллиарда долларов. За права на телетрансляцию Игр МОК получит около 2 миллиардов долларов. От коронавируса уже умерли около 12 тысяч японцев. В Токио в июле приедут до 100 тысяч иностранцев примерно из 200 стран.

(Олег Шамонаев)