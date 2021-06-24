Еще один представитель олимпийской делегации Уганды сдал положительный тест на COVID-19

Второй человек из олимпийской делегации из Уганды, прибывшей в Японию в 18 июня, изолирован после положительного анализа на коронавирус.

Ранее по прибытии COVID-19 был обнаружен в аэропорту у одного из угандийских тренеров. Это произошло, несмотря на то, что этот специалист был вакцинирован AstraZeneca, и его тест перед полетом дал отрицательный результат.

В составе данной группы в Токио прибыли девять граждан Уганды — представители бокса, тяжелой атлетике, плаванию, а также их тренеры. После инцидента с первым положительным тестом всю группу изолировали в гостинице в префектуре Осака и просили не покидать свои номера до 3 июля. Однако, по сообщению Kyodo News, в результате новой проверки COVID-19 был найден еще у одного угандийца.