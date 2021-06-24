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«Ливерпуль» не хочет отпускать Салаха на Олимпиаду

09:23
Мохамед Салах. Фото AFP
Мохамед Салах. Фото AFP
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может сыграть на Олимпийских играх, сообщает президент Футбольной ассоциации Египта Ахмед Мегахед.

Стоит отметить, что руководство английского клуба не хочет отпускать 29-летнего игрока на соревнования.

«Участие Салаха в Олимпийских играх на данный момент сложно. Он готов стать капитаном команды Египта. Мы связались с «Ливерпулем» и попросили позволить Салаху присоединиться к олимпийской сборной. Они сказали, что ждут одобрения тренерского штаба. Однако в конце концов «Ливерпуль» отклонил запрос, так как не хочет терять игрока в начале сезона», — сказал Мегахед.

Функционер также отметил, что футболист предпримет новую попытку убедить руководство «Ливерпуля» отпустить его на Игры.

Олимпийские футбольные соревнования начнутся 22 июля и завершатся 7 августа.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en

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