Эмоции семьи Поздняковых после победы в Олимпиаде в Токио. Видео
15:27
Четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию и президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков был очень рад победе своей дочери Софии в финале Олимпиады в Токио.
ОКР опубликовал видео, в котором сразу после финального поединка Поздняков взял на руки свою дочь.
«Чемпионская династия Поздняковых и настоящие отцовские эмоции», — подписано видео.
Напомним, в финале женской сабли на Олимпиаде в Токио София Позднякова победила именитую соотечественницу Софью Великую со счетом 15:11.
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