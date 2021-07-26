Эмоции семьи Поздняковых после победы в Олимпиаде в Токио. Видео

Четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию и президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков был очень рад победе своей дочери Софии в финале Олимпиады в Токио.

ОКР опубликовал видео, в котором сразу после финального поединка Поздняков взял на руки свою дочь.

«Чемпионская династия Поздняковых и настоящие отцовские эмоции», — подписано видео.

Напомним, в финале женской сабли на Олимпиаде в Токио София Позднякова победила именитую соотечественницу Софью Великую со счетом 15:11.