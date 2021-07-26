Японский дзюдоист Оно стал олимпийским чемпионом
13:44
Японский дзюдоист Шохеи Оно победил Лашу Шавдатуашвили из Грузии в финальной схватке в весовой категории до 73 кг на Олимпийских играх в Токио.
Бронзовые медали завоевали Цогбаатар Ценд-Очир из Монголии и Ан Чан Лим из Кореи.
Дзюдо
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
до 73 кг
Финал
Шохеи Оно (Япония) — Лаша Шавдатуашвили (Грузия) — 1:0 (Вазари)
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