Японский дзюдоист Оно стал олимпийским чемпионом

Японский дзюдоист Шохеи Оно победил Лашу Шавдатуашвили из Грузии в финальной схватке в весовой категории до 73 кг на Олимпийских играх в Токио.

Бронзовые медали завоевали Цогбаатар Ценд-Очир из Монголии и Ан Чан Лим из Кореи.

Дзюдо

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

до 73 кг

Финал

Шохеи Оно (Япония) — Лаша Шавдатуашвили (Грузия) — 1:0 (Вазари)