Екатерина Гамова: "К олимпийскому отбору сборная России подходит в боевом составе"

Координатор женских юниорских сборных России​, двукратный серебряный призер Олимпийских игр Екатерина Гамова отметила, что российская команда подходит в боевом составе к олимпийскому отбору. В ближайшие выходные состоится отборочный турнир в Калининграде. Россиянки сыграют с командами Мексики, Канады и Кореи.

– Подобрался в целом оптимальный состав, – цитируют "Известия" Гамова. – Сейчас собрались лучшие из тех, кого можно было привлечь. Было ожидаемо, что часть девочек раньше приедет в расположение сборной и начнёт тренироваться, а часть получит больше времени на отдых и восстановление. Но сейчас и они уже вовсю готовятся к матчам, так что к олимпийскому отбору мы подходим в боевом составе.

У россиянок – главный турнир года. На кону – Олимпийские игры