Депутат Госдумы заявил о негативном отношении к Олимпиаде в Токио

Депутат Госдумы Игорь Лебедев рассказал о своем отношении к Олимпийским играм в Токио.

«Я не говорил о том, что у меня нет интереса к Олимпийским играм. Я говорил, что принимать участие в Олимпийских играх без флага, гимна и формы — это унижение. И в целом восприятие Олимпийских игр на сегодняшний день оставляет больше негатива. Но это ни в коем случае не относится к спортсменам, которые завоевали для нас медали», — цитирует Лебедева «Газета.Ru».

На данный момент Россия занимает седьмое место в медальном зачете Олимпиады, имея в активе одну золотую, четыре серебряные и три бронзовые медали. Игры в Токио продлятся до 8 августа.