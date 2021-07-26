Депутат Госдумы заявил о негативном отношении к Олимпиаде в Токио
12:36
Депутат Госдумы Игорь Лебедев рассказал о своем отношении к Олимпийским играм в Токио.
«Я не говорил о том, что у меня нет интереса к Олимпийским играм. Я говорил, что принимать участие в Олимпийских играх без флага, гимна и формы — это унижение. И в целом восприятие Олимпийских игр на сегодняшний день оставляет больше негатива. Но это ни в коем случае не относится к спортсменам, которые завоевали для нас медали», — цитирует Лебедева «Газета.Ru».
На данный момент Россия занимает седьмое место в медальном зачете Олимпиады, имея в активе одну золотую, четыре серебряные и три бронзовые медали. Игры в Токио продлятся до 8 августа.
Дополнительная информация:
https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/07/26/n_16296548.shtml
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