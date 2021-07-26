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Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Китай снова не сможет выиграть все золото Олимпиады в прыжках в воду

12:36

Победу в Токио праздновали британцы Том Дэйли и Джек Ло, которые в очередной раз лишили Китай надежды на золотой максимум в этом виде спорта. С момента дебюта на Играх в 1984 году китайцы не раз оказывались близки к максимальному результату, но всякий раз упускали хотя бы одну дисциплину. Самые чувствительные удары по позициям гегемона наносились в Лос-Анджелесе (три поражения в четырех дисциплинах) и Сиднее (три поражения в восьми).

Результаты Китая в прыжках в воду на Олимпийских играх

Турнир

Город

Комплекты

З

С

Б

Всего

1984

Лос-Анджелес

4

1

1

1

3

1988

Сеул

4

2

3

1

6

1992

Барселона

4

3

1

1

5

1996

Атланта

4

3

1

1

5

2000

Сидней

8

5

5

0

10

2004

Афины

8

6

2

1

9

2008

Пекин

8

7

1

3

11

2012

Лондон

8

6

3

1

10

2016

Рио-де-Жанейро

8

7

2

1

10

2020

Токио

8*

1

1

0

2

* Разыграно два.

По числу побед в эру китайского превосходства британцы, взявшие золото пять лет назад в Рио, сравнялись с Австралией. Чаще азиатов обыгрывали только россияне (три раза) и американцы (пять). Причем четыре из пяти побед сборной США принес великий Грег Луганис в 1980-х годах.

Спортсмены, победившие китайцев в прыжках в воду

Турнир

Город

Спортсмен

Страна

Дисциплина

1984

Лос-Анджелес

Грег Луганис

США

Трамплин

1984

Лос-Анджелес

Сильвия Бернье

Канада

Трамплин

1984

Лос-Анджелес

Грег Луганис

США

Вышка

1988

Лос-Анджелес

Грег Луганис

США

Трамплин

1988

Лос-Анджелес

Грег Луганис

США

Вышка

1992

Барселона

Марк Лензи

США

Трамплин

2000

Сидней

Дмитрий Саутин/Игорь Лукашин

Россия

Вышка, синхрон

2000

Сидней

Вера Ильина/Юлия Пахалина

Россия

Трамплин, синхрон

2004

Афины

Томас Бимис/Николаос Сиранидис

Греция

Трамплин, синхрон

2004

Афины

Шантель Ньюбери

Австралия

Вышка, синхрон

2008

Пекин

Мэттью Митчеем

Австралия

Вышка

2012

Лондон

Илья Захаров

Россия

Трамплин

2016

Рио-де-Жанейро

Джек Ло/Крис Мирс

Великобритания

Трамплин, синхрон

2020

Токио

Том Дэйли/Мэттью Ли

Великобритания

Вышка, синхрон

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

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