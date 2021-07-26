Китай снова не сможет выиграть все золото Олимпиады в прыжках в воду
Победу в Токио праздновали британцы Том Дэйли и Джек Ло, которые в очередной раз лишили Китай надежды на золотой максимум в этом виде спорта. С момента дебюта на Играх в 1984 году китайцы не раз оказывались близки к максимальному результату, но всякий раз упускали хотя бы одну дисциплину. Самые чувствительные удары по позициям гегемона наносились в Лос-Анджелесе (три поражения в четырех дисциплинах) и Сиднее (три поражения в восьми).
Результаты Китая в прыжках в воду на Олимпийских играх
|
Турнир
|
Город
|
Комплекты
|
З
|
С
|
Б
|
Всего
|
1984
|
Лос-Анджелес
|
4
|
1
|
1
|
1
|
3
|
1988
|
Сеул
|
4
|
2
|
3
|
1
|
6
|
1992
|
Барселона
|
4
|
3
|
1
|
1
|
5
|
1996
|
Атланта
|
4
|
3
|
1
|
1
|
5
|
2000
|
Сидней
|
8
|
5
|
5
|
0
|
10
|
2004
|
Афины
|
8
|
6
|
2
|
1
|
9
|
2008
|
Пекин
|
8
|
7
|
1
|
3
|
11
|
2012
|
Лондон
|
8
|
6
|
3
|
1
|
10
|
2016
|
Рио-де-Жанейро
|
8
|
7
|
2
|
1
|
10
|
2020
|
Токио
|
8*
|
1
|
1
|
0
|
2
* Разыграно два.
По числу побед в эру китайского превосходства британцы, взявшие золото пять лет назад в Рио, сравнялись с Австралией. Чаще азиатов обыгрывали только россияне (три раза) и американцы (пять). Причем четыре из пяти побед сборной США принес великий Грег Луганис в 1980-х годах.
Спортсмены, победившие китайцев в прыжках в воду
|
Турнир
|
Город
|
Спортсмен
|
Страна
|
Дисциплина
|
1984
|
Лос-Анджелес
|
Грег Луганис
|
США
|
Трамплин
|
1984
|
Лос-Анджелес
|
Сильвия Бернье
|
Канада
|
Трамплин
|
1984
|
Лос-Анджелес
|
Грег Луганис
|
США
|
Вышка
|
1988
|
Лос-Анджелес
|
Грег Луганис
|
США
|
Трамплин
|
1988
|
Лос-Анджелес
|
Грег Луганис
|
США
|
Вышка
|
1992
|
Барселона
|
Марк Лензи
|
США
|
Трамплин
|
2000
|
Сидней
|
Дмитрий Саутин/Игорь Лукашин
|
Россия
|
Вышка, синхрон
|
2000
|
Сидней
|
Вера Ильина/Юлия Пахалина
|
Россия
|
Трамплин, синхрон
|
2004
|
Афины
|
Томас Бимис/Николаос Сиранидис
|
Греция
|
Трамплин, синхрон
|
2004
|
Афины
|
Шантель Ньюбери
|
Австралия
|
Вышка, синхрон
|
2008
|
Пекин
|
Мэттью Митчеем
|
Австралия
|
Вышка
|
2012
|
Лондон
|
Илья Захаров
|
Россия
|
Трамплин
|
2016
|
Рио-де-Жанейро
|
Джек Ло/Крис Мирс
|
Великобритания
|
Трамплин, синхрон
|
2020
|
Токио
|
Том Дэйли/Мэттью Ли
|
Великобритания
|
Вышка, синхрон
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