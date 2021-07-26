Китай снова не сможет выиграть все золото Олимпиады в прыжках в воду

Победу в Токио праздновали британцы Том Дэйли и Джек Ло, которые в очередной раз лишили Китай надежды на золотой максимум в этом виде спорта. С момента дебюта на Играх в 1984 году китайцы не раз оказывались близки к максимальному результату, но всякий раз упускали хотя бы одну дисциплину. Самые чувствительные удары по позициям гегемона наносились в Лос-Анджелесе (три поражения в четырех дисциплинах) и Сиднее (три поражения в восьми).

Результаты Китая в прыжках в воду на Олимпийских играх

Турнир Город Комплекты З С Б Всего 1984 Лос-Анджелес 4 1 1 1 3 1988 Сеул 4 2 3 1 6 1992 Барселона 4 3 1 1 5 1996 Атланта 4 3 1 1 5 2000 Сидней 8 5 5 0 10 2004 Афины 8 6 2 1 9 2008 Пекин 8 7 1 3 11 2012 Лондон 8 6 3 1 10 2016 Рио-де-Жанейро 8 7 2 1 10 2020 Токио 8* 1 1 0 2

* Разыграно два.

По числу побед в эру китайского превосходства британцы, взявшие золото пять лет назад в Рио, сравнялись с Австралией. Чаще азиатов обыгрывали только россияне (три раза) и американцы (пять). Причем четыре из пяти побед сборной США принес великий Грег Луганис в 1980-х годах.

Спортсмены, победившие китайцев в прыжках в воду