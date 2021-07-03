Малкома заменили в заявке сборной Бразилии на Олимпиаду

Нападающий «Зенита» Малком не вошел в окончательную заявку сборной Бразилии на Олимпиаду в Токио (Япония).

Как сообщает CNN Brasil, Малкома, а также полузащитника «Марселя» Жерсона и нападающего «Фламенго» Педру не отпустили на Игры их клубы. Сборная Бразилии заменила троих футболистов в заявке на Олимпиаду, вместо них в состав включены полузащитник Дуглас Аугусто (ПАОК), а также нападающие Ришарлисон («Эвертон») и Габриэль Мартинелли («Арсенал»).

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Сборная Бразилии сыграет на турнире в группе D с Германией, Кот-д'Ивуаром и Саудовской Аравией.