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Малкома заменили в заявке сборной Бразилии на Олимпиаду

11:46
Малком. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Малком. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Зенита» Малком не вошел в окончательную заявку сборной Бразилии на Олимпиаду в Токио (Япония).

Как сообщает CNN Brasil, Малкома, а также полузащитника «Марселя» Жерсона и нападающего «Фламенго» Педру не отпустили на Игры их клубы. Сборная Бразилии заменила троих футболистов в заявке на Олимпиаду, вместо них в состав включены полузащитник Дуглас Аугусто (ПАОК), а также нападающие Ришарлисон («Эвертон») и Габриэль Мартинелли («Арсенал»).

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Сборная Бразилии сыграет на турнире в группе D с Германией, Кот-д'Ивуаром и Саудовской Аравией.

Дополнительная информация:

https://www.cnnbrasil.com.br/esporte/2021/07/03/apos-negativas-de-flamengo-e-olympique-brasil-define-convocacao-para-olimpiadas

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Иван Торопцев все материалы автора

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