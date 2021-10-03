Сестры Аверины боялись возвращаться к тренировкам из-за воспоминаний о судействе на Олимпиаде

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины рассказали, что главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова извинилась за то, что назвала их мокрыми курицами, и прокомментировали, почему боялись возвращаться к тренировкам.

— Как удалось так быстро вернуться в зал после Олимпиады?

Арина Аверина: «Ирина Александровна позвонила и сказала: «Завтра чтобы были в зале». Вот так мы и вернулись».

Дина Аверина: «Было на самом деле тяжело начинать, потому что мы пришли в зал, и всплывали мысли, которые были на Олимпийских играх, но надо было это преодолеть, преодолеть себя, чтобы забыть, уйти полностью в работу, начать все сначала. Получилось, теперь снова здесь выступаем.

— Что за история с «мокрыми курицами»?

Арина Аверина: «Обычная история. Но Ирина Александровна извинилась. Она сказала, что была не права. Мы боялись возвращаться из-за судейства, что повторится то же самое, что и на Олимпийских играх».