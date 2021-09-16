Чемпионка ОИ Шишкина отреагировала на продажу подаренных олимпийским призерам автомобилей
Трехкратная олимпийская чемпионка в группах по синхронному плаванию Алла Шишкина отреагировала на информацию о продаже автомобилей BMW, которые были подарены призерам Олимпийских игр в Токио-2020.
«Мне кажется, что это право спортсмена. Это же вещь. На то он и подарок, что это та вещь, которая тебе переходит в собственное пользование. И ты можешь распоряжаться ею так, как считаешь нужным. Есть же разные причины: кто-то продает, потому что срочно деньги нужны, потому что машина дорогостоящая. Кто-то продает, потому что уже есть машина и она им нравится. В этом ничего такого нет», — сказала Шишкина «СЭ».
Согласно официальному прайс-листу, рекомендованная розничная цена BMW X5 XDrive30d с М-пакетом стартует с 7,05 миллиона рублей за версию M Sport Plus и доходит до 9,05 миллиона за M Sport Max. Выставленный на продажу вседорожник оценивается в 8,2 миллиона рублей.
Еще один «олимпийский» BMW выставили на продажу накануне — X3 в комплектации xDrive30d M Sport Plus, который достался серебряному призеру Олимпийских игр.
Олимпиада в Токио прошла с 23 июля по 8 августа.
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