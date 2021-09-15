Призер Олимпиады выставил на продажу призовой автомобиль сразу после получения

В Москве накануне был продан автомобиль BMW X3, который только 11 сентября вручили серебряному призеру Олимпийских игр в Токио, утверждает «Мотор.ру».

Указано, что за немецкий кроссовер в максимальной комплектации, ключи от которого вручал заместитель главы Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев, неназванный спортсмен выручил 5 100 000 рублей.

Источник указывает, что объявление о продаже белого BMW X3 xDrive30d в пакете M-Sport в Москве появилось на специализированном сайте на следующий день после вручения. Учитывая максимальную комплектацию кроссовера, включающую цифровую приборную панель и проекцию на асфальт, автомобиль получил серебряный призер Олимпийских игр.

За памятный автомобиль олимпиец выручил 5,1 миллиона рублей, тогда как цены на X3 xDrive30d M Sport Plus (рестайлинговый) начинаются от 5 770 000 рублей.

Всего российские олимпийцы получили 77 автомобилей.