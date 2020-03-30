Часы Олимпиады в Токио сброшены: осталось 479 дней

Организаторы Олимпиады в Токио сбросили часы, отсчитывающие время до старта соревнований, сообщает Reuters. Теперь они отсчитывают 479 дней. По решению МОК, Игры из-за пандемии коронавируса официально перенесены на лето следующего года и должны стартовать 23 июля.

Несмотря на перенос на 2021 год, Игры должны сохранить свое название «Токио 2020».

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 737 929 человек. Умерших — 35 019, выздоровевших — 156 507. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человек умерли, выздоровело — 66.

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