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Церемония зажжения олимпийского огня пройдет без зрителей из-за коронавируса

15:05
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Церемония зажжения и передачи олимпийского огня состоится в Олимпии без зрителей в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает НОК Греции.

В церемонии, запланированной на 12 марта, примут участие около 100 человек. Церемония также будет закрыта для журналистов.

Ранее сообщалось, что мероприятие состоится по плану, но будут приняты меры предосторожности, в числе которых отмена приемов для VIP-гостей, сокращение числа аккредитаций и проведение репетиции без зрителей.

Олимпийские игры-2020 должны пройти с 24 июля по 9 августа в Токио.

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