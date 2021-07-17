Британский легкоатлет сможет выступить на Олимпиаде в Токио, несмотря на годичную дисквалификацию

Британский бегун, выступающий на дистанции 5000 метров, Эндрю Бутчарт примет участие в Олимпийских играх в Токио, несмотря на то, что Британская федерация легкой атлетики (UK Athletics) дисквалифицировала его на 12 месяцев, информирует The Guardian.

Как отмечается, Бутчарт, который также получил запрет на занятия легкой атлетикой с отсрочкой на два года от независимой дисциплинарной комиссии, подделал даты в результатах теста на коронавирус.

Спортсмен в эфире подкаста The Sunday Plodcast рассказал, как из-за задержки в получении результатов нового теста он изменил даты в старом тесте, чтобы вовремя вылетить домой из США.

Его слова получили широкую огласку, а эпизод подкаста был удален.

«После широко разрекламированных комментариев Эндрю Бутчарта, он обвиняется в нарушении дисциплинарного кодекса UK Athletics за высказывания, которые могут опорочить легкую атлетику», — говорится в заявлении UK Athletics.

Несмотря на местную дисквалификацию, Бутчарт все-таки сможет принять участие на Олимпиаде в Токио.