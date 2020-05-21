Бах заявил, что Олимпиаду в Токио придется отменить, если она не состоится в 2021 году

Президент МОК Томас Бах считает, что Олимпийские игры могут быть отменены. Изначально Олимпиада-2020 должна была пройти в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года, но была перенесена на следующий год из-за пандемии коронавирусной инфекции.

— Нельзя вечно нанимать 3000 — 5000 человек в оргкомитет Игр, — цитирует BBC Баха. — Невозможно каждый год менять весь график во всех основных федерациях по всему миру.

Ясно, что Игры в Токио состоятся в июле следующего года. В то же время, возможно, потребуется карантин для спортсменов и других участников. Это сложная задача, потому что есть много разных вариантов. Когда у нас будет четкое представление о том, как будет выглядеть мир 23 июля 2021 года, тогда примем соответствующие решения.