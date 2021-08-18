Россия заняла бы четвертое место на Олимпиаде, если бы не изменения в программе Игр

«СЭ» подсчитал, как последние изменения в олимпийской программе повлияли на борьбу в командном зачете Игр.

Накануне Токио-2020 МОК добавил в программу ОИ 33 новых медальных розыгрыша. Наибольшую пользу из этого извлекли сборные США и Японии. Обе команды завоевали в новых дисциплинах по 12 наград, что значительно больше, чем у других конкурентов. Это, в частности, позволило сборной США одержать итоговую победу над китайцами. Вот как выглядела бы медальная таблица, если убрать из нее дополнительные розыгрыши.

Медали в Токио-2020 без новых видов спорта и дисциплин. Фото «СЭ»

Сборная ОКР выиграла в добавленных дисциплинах всего одно золото (в женской командной рапире). И этот вид навряд можно считать новым, просто он оказался бы за бортом программы в рамках чередования командных дисциплин фехтования, которое ранее практиковалось МОК, а теперь отменено. Кроме того, два серебра нам принес дебют баскетбола 3х3. Также серебро и бронзу мы получили в командном турнире по пулевой стрельба и еще одну бронзу в новой дисциплине велотрека — мэдисоне. Однако без изменений в программе мы бы финишировали в командном зачете на одну позицию выше. Ведь наши главные соперники — британцы — получили в новых вида четыре золота (в ВМХ-фристайле, смешанных эстафетах пловцов и триатлонистов, а также в мэдисоне).

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