Олимпиада
Токио-2020
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Теннис
Легкая атлетика
Плавание
Синхронное плавание
Бокс
Вольная борьба
Художественная гимнастика
Спортивная гимнастика
Фехтование
Другие виды спорта
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Россия заняла бы четвертое место на Олимпиаде, если бы не изменения в программе Игр

08:30
Медаль Олимпийских игр в Токио. Фото AFP Медали в Токио-2020 без новых видов спорта и дисциплин. Фото «СЭ»
Медаль Олимпийских игр в Токио. Фото AFP
Теги:

«СЭ» подсчитал, как последние изменения в олимпийской программе повлияли на борьбу в командном зачете Игр.

Накануне Токио-2020 МОК добавил в программу ОИ 33 новых медальных розыгрыша. Наибольшую пользу из этого извлекли сборные США и Японии. Обе команды завоевали в новых дисциплинах по 12 наград, что значительно больше, чем у других конкурентов. Это, в частности, позволило сборной США одержать итоговую победу над китайцами. Вот как выглядела бы медальная таблица, если убрать из нее дополнительные розыгрыши.

Медали в Токио-2020 без новых видов спорта и дисциплин. Фото "СЭ"
Медали в Токио-2020 без новых видов спорта и дисциплин. Фото «СЭ»

Сборная ОКР выиграла в добавленных дисциплинах всего одно золото (в женской командной рапире). И этот вид навряд можно считать новым, просто он оказался бы за бортом программы в рамках чередования командных дисциплин фехтования, которое ранее практиковалось МОК, а теперь отменено. Кроме того, два серебра нам принес дебют баскетбола 3х3. Также серебро и бронзу мы получили в командном турнире по пулевой стрельба и еще одну бронзу в новой дисциплине велотрека — мэдисоне. Однако без изменений в программе мы бы финишировали в командном зачете на одну позицию выше. Ведь наши главные соперники — британцы — получили в новых вида четыре золота (в ВМХ-фристайле, смешанных эстафетах пловцов и триатлонистов, а также в мэдисоне).

Подробности — в материале «СЭ»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Олег Шамонаев все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Шишкина рассказала о нетрадиционных сексуальных отношениях в синхронном плавании
Олимпиаду для американцев выиграл МОК. На первое место сборную США вытащили новые дисциплины
14 смертельных ран и оторванная рука водителя. Вся правда об аварии, в которой разбился вратарь ЦСКА
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: Россия: допинговый кризис и санкции на Олимпиаде и ЧМ, суды против МОК и ВАДА